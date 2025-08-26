Una tragedia ha scosso il Lago di Como nella serata di ieri, quando un padre in vacanza si è tuffato nelle acque del lago per soccorrere i propri figli in difficoltà. Nonostante i disperati tentativi di rimanere a galla, l’uomo è disperso e le ricerche, protrattesi per tutta la notte, non hanno ancora avuto esito. Autorità e soccorritori hanno intensificato le operazioni di recupero, mentre la comunità locale resta in ansia per l’esito della vicenda.

Si tuffa per salvare i figli: turista disperso nel Lago di Como

Un pomeriggio tranquillo sul versante lecchese del Lago di Como si è trasformato in dramma quando un turista tedesco di 55 anni si è tuffato da una barca per soccorrere i propri figli, finiti accidentalmente in acqua. I bambini sono stati messi in salvo grazie al coraggio del padre, ma l’uomo non è più riemerso ed è attualmente disperso.

A dare l’allarme è stata la moglie, che ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato i soccorsi. L’episodio è avvenuto di fronte al comune di Dorio, sotto gli occhi dei turisti presenti sulla riva.

Turista disperso nel Lago di Como: intervento di sommozzatori e vigili del fuoco

Le operazioni di recupero sono iniziate nel pomeriggio e hanno visto l’impiego di tutte le unità di emergenza disponibili: vigili del fuoco dai distaccamenti di Bellano e Dongo, volontari del Soccorso Bellanese con l’idroambulanza, sommozzatori specializzati e l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia.

La complessità delle correnti e la profondità dei fondali hanno reso le ricerche particolarmente impegnative, protrattesi per tutta la notte e riprese questa mattina. L’intervento è coordinato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e continua senza sosta, mentre le autorità stanno ricostruendo l’accaduto ascoltando i testimoni.