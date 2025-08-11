Un pomeriggio di tranquillità in spiaggia a Venezia si è trasformato in un incubo per una famiglia quando un bimbo di soli 6 anni è scomparso improvvisamente mentre faceva il bagno in mare. La mamma, che era a pochi passi da lui, ha assistito impotente alla scena senza riuscire a intervenire. Immediatamente sono scattate le ricerche con l’aiuto dei bagnanti, che si sono uniti in una catena umana per cercare di ritrovare il piccolo disperso.

Le autorità stanno coordinando le operazioni, ma il tempo è prezioso e la speranza rimane viva.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, in via Carlo Alberto Radaelli, nei pressi del campeggio Vela Blu a Cavallino-Treporti (Venezia). L’allarme è stato dato dalla mamma, che ha perso di vista il figlio mentre giocava in acqua. A coordinare le operazioni di soccorso è la Capitaneria di Porto, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Venezia e Jesolo, il nucleo portuale, i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e diverse moto d’acqua.

Scomparso a Venezia: bimbo di 6 anni sparito in mare, ricerche serrate in corso

Dalle 16 sono iniziate le ricerche, con i sommozzatori impegnati a perlustrare le acque e l’ausilio di un elicottero per sorvolare la zona dall’alto. In mare si è creato un vero e proprio cordone umano formato da bagnanti che, mano nella mano, scandagliano la porzione di mare vicino alla riva.

Le ricerche si estendono lungo il tratto di mare che va dal campeggio Vela Blu allo stabilimento balneare Blue Sea, dove i primi a intervenire sono stati i bagnini Gerardo e Matteo. Tutte le torrette di sorveglianza sono allertate, e le operazioni coprono un ampio raggio sia lungo la battigia sia in mare aperto. Nel frattempo, alla missione partecipano anche i vigili del fuoco con l’elicottero e il personale specializzato subacqueo, mentre un’unità della Guardia di Finanza è stata chiamata a dare supporto.