Mamma e sorellina sono state tratte in salvo, il bimbo si trova ricoverato in ospedale. Lo hanno estratto dall'auto i sommozzatori

Un veicolo con a bordo una famiglia è finito nel fiume Sile, alle porte del Lido di Jesolo. Ed un bambino di sei anni è rimasto imprigionato all’interno del veicolo, in acqua. Un incidente terribile quello avvenuto, per cause ancora da chiarire, intorno alle 13 di domenica 10 agosto. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori per estrarre il bimbo dall’abitacolo, tentando poi di rianimarlo in loco prima dell’urgente trasferimento in ospedale.

Come stanno la mamma e la sorellina che si trovavano sul medesimo veicolo.

Perde il controllo dell’auto e precipita nel fiume: bimbo di 6 anni resta intrappolato

A bordo dell’auto c’era una famiglia di origine moldava, la madre 38enne e due figli, una ragazzina seduta sul sedile anteriore ed il bambino di 6 anni sui sedili posteriori. Il veicolo è improvvisamente uscito di strada all’altezza di via Piave Vecchio, precipitando nelle acque del fiume Sile. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi per trarre in salvo la famiglia, che risiede a Favaro Veneto.

La mamma e la sorellina seppur sotto choc sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere la riva senza conseguenze.

Peggio è andata al bimbo, rimasto imprigionato nel veicolo già sommerso in acqua finendo a cinque metri di profondità e, pertanto, intrappolato nell’abitacolo: i sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno estratto dal mezzo praticando la rianimazione in loco: si sono calati dall’elicottero Drago 149 entrando nelle fredde acque del fiume per trarlo in salvo. Trasportato d’urgenza in ospedale si trova in gravissime condizioni.

Stando ad una prima ipotesi la donna, all’altezza del locale centro commerciale, avrebbe perso il controllo dell’auto mentre effettuava una manovra per invertire la marcia. Ma l’esatta dinamica deve ancora essere chiarita.