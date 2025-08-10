Quando si è reso conto che, lungo la E45, un’automobile stava viaggiando contromano non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto con una manovra che ha permesso di evitare il peggio. Non vuole essere chiamato eroe ma per molti lo è, il camionista che ha letteralmente bloccato la vettura in autostrada, mettendo il suo tir di traverso dopo aver attivato le doppie frecce.

La ricostruzione dei fatti e la testimonianza dell’uomo.

Blocca auto contromano sull’E45 con il tir: il camionista evita il peggio

Il pericoloso episodio è avvenuto nelle scorse ore nel tratto compreso tra le uscite di Umbertide-Gubbio e Montone e ha come protagonista il 55enne Andrea Petturiti, autotrasportatore assunto da un’azienda romagnola e con molti anni di esperienza sulle spalle. É stato proprio lui a raccontare all’ufficio stampa del comune di Città di Castello quello che ha visto e come ha deciso di agire per evitare il peggio: “Non c’ho pensato due volte e quando ho visto quella utilitaria venire in senso contrario come un proiettile dritta verso coloro che transitavano nel regolare senso di marcia ho deciso di accostare il mezzo a ridosso del new jersey, attivare le frecce di emergenza e sperare di essere visto dal conducente. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e l’auto si è fermata e la prontezza di chi si trovava dietro di me e l’intervento della Polstrada ha evitato il peggio”.

La notizia si è diffusa rapidamente ed anche il sindaco Luca Secondi è intervenuto per congratularsi con il camionista esprimendo, a nome della comunità locale, profonda gratitudine. “Siamo davvero orgogliosi di questa bellissima pagina di vita quotidiana. Grazie” ha dichiarato, sottolineando che riceverà, insieme ai rappresentanti della polizia stradale, il 55enne per ringraziarlo di persone.

Camionista blocca auto contromano: come ha agito

Il camionista ha preso la decisione in una manciata di secondi: è stata, ha spiegato, “quasi istintiva ma ponderata e resa possibile attraverso una manovra che alla fine ha messo tutti al riparo da conseguenze che potevano essere drammatiche”. Ciò nonostante Petturiti non si considera un’eroe: “gli eroi sono altri, sono un semplice cittadino ed in questo caso autotrasportatore che ha fatto solo il suo dovere con prontezza e senso civico. É stato un semplice gesto che in quel momento ritenevo utile e necessario ad evitare possibili incidenti come purtroppo le cronache documentano”.