Contromano in tangenziale, l’ultimo caso poche ore fa: allerta sicurezza e dati in aumento.

Un fenomeno sempre più inquietante sta insanguinando le nostre strade: auto che imboccano tangenziali e autostrade contromano, spesso con conseguenze devastanti. L’ultimo caso, solo in ordine di tempo, si è consumato nelle scorse ore con un impatto frontale che ha lasciato sull’asfalto vittime e feriti. In molti si interrogano sulle cause: distrazione, malore, guida sotto l’effetto di alcol o sostanze, o addirittura tentativi di suicidio.

Quel che è certo è che episodi simili si ripetono con una frequenza allarmante, gettando nello sconforto intere comunità e aprendo interrogativi sulla sicurezza della rete stradale.

Incidenti contromano in aumento: il terzo episodio in una settimana

L’incidente di Parma non è un caso isolato. È il terzo episodio simile avvenuto nell’arco di pochi giorni su strade ad alta percorrenza italiane. Solo pochi giorni prima, un anziano aveva imboccato contromano la A4 Torino-Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero, percorrendo diversi chilometri prima dello schianto mortale che ha provocato quattro vittime. Pochi giorni dopo, sulla A32 Torino-Bardonecchia, un altro over 80 ha causato un incidente simile con un bilancio di una vittima e tre feriti.

Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata, nei primi sei mesi del 2025 si sono verificati almeno 56 episodi documentati di guida contromano, di cui 20 su autostrade e superstrade, con nove morti accertati. Un trend allarmante che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di misure preventive più incisive.

Contromano in tangenziale Sud a Parma, impatto devastante: il tragico bilancio

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, nei pressi dello svincolo con strada Farnese, si è verificato un grave incidente stradale sulla Tangenziale Sud di Parma. Una vettura ha percorso il tratto in senso contrario, andando a impattare frontalmente contro un’altra auto e coinvolgendo un terzo veicolo che sopraggiungeva.

Il bilancio è drammatico: un uomo di 81 anni ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate, mentre altre due persone – un 60enne e una donna di 40 anni – sono state soccorse e trasportate d’urgenza all’Ospedale Maggiore. Il primo avrebbe riportato fratture multiple, mentre la donna sarebbe rimasta ferita in modo significativo ma non sarebbe in pericolo di vita.