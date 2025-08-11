La tragedia ha colpito una famiglia a Vasto nella serata di domenica 10 agosto. Un bimbo di un anno è stato soccorso d’urgenza, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono al momento al vaglio delle autorità competenti.

Bimbo di un anno mangia un biscotto, poi si addormenta: poco dopo la tragedia a Vasto

Intorno alle 19.10, la madre del piccolo, di origine romena e temporaneamente in città per una breve vacanza, ha portato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale “San Pio” di Vasto. Il bambino sarebbe giunto in condizioni critiche, in arresto cardiocircolatorio, e i medici hanno subito proceduto con l’intubazione e le manovre rianimatorie, che però non hanno sortito effetto. Dalle prime indagini, non sarebbero stati riscontrati segni esterni di traumi o violenze sul corpo del bambino.

Bimbo di un anno muore a Vasto: indagini e prime ipotesi

Secondo le informazioni raccolte, poco prima dell’emergenza il bambino avrebbe mangiato un biscotto, dopodiché si sarebbe addormentato. La madre lo avrebbe poi visto vomitare e avrebbe tentato di soccorrerlo prima di recarsi in ospedale, anche se non è ancora chiaro se abbia eseguito qualche manovra specifica.

I carabinieri hanno già ascoltato la donna, mentre la Procura di Vasto ha disposto l’autopsia, richiesta dallo stesso ospedale. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella di una polmonite ab ingestis, causata dal soffocamento da cibo, che potrebbe aver provocato il tragico decesso. La salma è stata trasferita all’ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti.