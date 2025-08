Eleonora Boi morsa da uno squalo mentre era in vacanza a Porto Rico

La moglie del cestista della nazionale è stata immediatamente portata all'ospedale a Carolina. Non è in pericolo di vita.

Eleonora Boi è la moglie di Danilo Gallinari, giocatore di basket professionista che dopo un passato positivo in NBA ha deciso di giocare in Porto Rico nei Vaqueros de Bayamon, solo che il tema sportivo non centra nulla, in quanto la donna è stata vittima di uno spiacevole e pericoloso episodio mentre si trovava vicino alla spiaggia.

Eleonora Boi morsa dallo squalo in spiaggia

Eleonora Boi, consorte di Gallinari e giornalista sportiva si trovava in riva alla spiaggia quando ha sentito un dolore forte alla coscia e si è accasciata a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, come riportato anche da TGCom24.it

Le condizioni della donna sono sempre parse stabili, anche durante il trasporto all’ospedale dell’Università di Porto Rico nella città di Carolina.

L’emittente nazionale WapaTV ha avuto modo di parlare con la biologa Nilda Jimenez, la prima ad accorgersi che la ferita riportata da Eleonora Boi è stata causata da un morso di squalo.

Commissario di polizia, attenzione agli squali in accoppiamento

Il commissario di polizia Ruben Moyeno, uomo che ha ricevuto la segnalazione di richiesta di soccorso, ha spiegato come siano intervenuti subito per portare in salvo la ragazza.

Inoltre come spiegato dal dipartimento di Risorse Naturali e Ambientali del luogo gli squali “Tiburon Gata” sono attualmente in fase di accoppiamento e quindi si muovono in acque poco profonde.

Sempre Moyeno ha quindi invitato la popolazione locale a prestare massima attenzione a fare il bagno in spiaggia e di avvisare le autorità in caso di avvistamenti di animali sospetti in acqua.