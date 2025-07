Un incontro inaspettato, a pochi metri da casa. Sulle coste di Aci Castello, in Sicilia, uno squalo in carne e pinne sorprende due diportisti: la natura che non ti aspetti.

Avvistamento raro: uno squalo in Sicilia ad Aci Castello, un faccia a faccia da brividi

Succede tutto in pochi minuti. Due diportisti su una moto d’acqua si trovano a un miglio dalla riva, nel mare di Aci Castello in Sicilia.

E davanti a loro, la scena che non ti aspetti: uno squalo verdesca, lungo almeno due metri, che divora la carcassa di un pesce spada. Nessuna corsa. Nessun attacco. Solo un pasto. Ma attorno? Silenzio, stupore, cellulare in mano. Il video – manco a dirlo – ha fatto il giro delle chat. È bastato poco per capire che non si trattava di una visione sfocata o un pesce fuori scala. “È una verdesca, al 99%”, ha spiegato la D.ssa Diana D’Agata, esperta di fauna marina e Veterinary Surgeon nel Regno Unito. “Uno spettacolo raro. Non pericoloso. E prezioso per la ricerca.”

Lo squalo si è mosso in tondo, quasi con rispetto, alternando morsi e pause. Intorno, il mare calmo. E i due testimoni immobili, sospesi tra il fascino e la paura. Ma niente da temere, davvero. È una specie comune nei nostri mari, anche se vederla così da vicino resta un evento eccezionale. E documentarlo? Ancora di più.

Biodiversità e segnali positivi: cosa ci dice lo squalo in Sicilia ad Aci Castello

Questi squali – noti anche come squali blu – possono arrivare fino a 4 metri. Ma no, non attaccano l’uomo. Dal 1900 ad oggi, gli attacchi confermati? Dieci. In tutto il mondo. Solo uno nel Mediterraneo. E nessuno, per fortuna, fatale. La verdesca si nutre di pesci piccoli, calamari e carcasse. Come quella del pesce spada.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sua presenza è un buon segno. La catena alimentare è in salute. Se ci sono squali, ci sono pesci. Se ci sono pesci, c’è equilibrio. “Il mare è pulito”, dice. Ma la verdesca resta minacciata. Inquinamento, pesca accidentale, caccia per gioco. Ogni anno ne muoiono milioni. Non per valore commerciale, ma per errore. O per noia. Lo squalo di Aci Castello in Sicilia, intanto, ha finito il suo pasto. E se n’è andato. Senza far rumore. Come il mare, quando è vivo davvero.