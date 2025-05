Incidente alle 13:30 a Sant'Alfio, sulla provinciale per il Rifugio Citelli: coinvolti auto e moto. I primi dettagli sull'accaduto.

Oggi, intorno alle 13:30, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Sant’Alfio, un comune ai piedi dell’Etna. L’incidente, che ha coinvolto un’automobile e una moto, è avvenuto lungo la strada provinciale che conduce al Rifugio Citelli. Il tragico epilogo ha portato alla morte di un giovane 20enne.

I dettagli sul drammatico evento.

Grave incidente stradale a Sant’Alfio

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo oggi, intorno alle 13:30, a Sant’Alfio, lungo la strada provinciale che porta al Rifugio Citelli. Il drammatico scontro frontale ha coinvolto una Fiat Panda e la moto sulla quale viaggiava il giovane.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui l’elisoccorso proveniente dall’ospedale Cannizzaro, che ha tentato senza successo di salvare la vita del motociclista. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale, morto un 20enne nello scontro tra una moto e un’auto

Non c’è stato nulla da fare per il giovane coinvolto nell’incidente. Lo scontro frontale ha visto il coinvolgimento di una Fiat Panda e una moto MV Agusta. La violenta collisione ha causato la morte del motociclista, Giulio Massimino, come riportato da Acireale Social, un ragazzo di 20 anni residente ad Acireale.

Giulio, figlio di una famiglia ben conosciuta ad Acireale, era studente all’Università di Catania, dove frequentava il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Nel contempo, lavorava anche in una gelateria di proprietà dello zio, situata ad Aci Castello.