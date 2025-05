Il grave incidente si è verificato intorno alle 18 di martedì 6 maggio, in via Giarre a Roma, all'altezza del civico 35.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 6 maggio, in via Giarre a Roma. Intorno alle 18, due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro frontale: tra i feriti una bambina di soli sei anni, elitrasportata d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica del drammatico scontro.

Roma, incidente alla Borghesiana

Secondo le prime informazioni disponibili, una donna di 41 anni era alla guida di una Fiat Panda, con a bordo la figlia di 6 anni. L’incidente è avvenuto quando il veicolo ha impattato con una Kia Venga, condotta da un giovane di 21 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo VI Torri, che stanno ora indagando sulla dinamica dell’accaduto, cercando di stabilire se una delle due auto stesse percorrendo la strada contromano. A supporto per la gestione del traffico, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata.

Inoltre, come prassi, i conducenti dei veicoli coinvolti saranno sottoposti a test alcolemici e tossicologici per verificare eventuali condizioni di alterazione.

Roma, incidente alla Borghesiana: grave una bambina dopo lo scontro tra due auto

Entrambi i conducenti, la donna e il ragazzo, sono stati trasportati in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, mentre la bambina è stata elitrasportata al policlinico Agostino Gemelli.

Al momento, i feriti sono ricoverati sotto stretto monitoraggio, le loro condizioni sarebbero gravi. Non è ancora chiaro se siano in pericolo di vita, poiché i medici stanno valutando l’entità delle loro lesioni.