Incidente stradale questo pomeriggio, 5 maggio 2025, a Cinzano, nel Cuneese. Due bambini in bicicletta sono stati travolti da un’auto. Le loro condizioni.

Incidente stradale nel Cuneese, due bambini in bicicletta travolti da un’auto

Erano circa le ore 14.30 di questo pomeriggio, lunedì 5 maggio 2025, quando due bambini , di 10 e di 12 anni, a bordo delle loro biciclette, sono stati travolti da un’auto nei pressi di Cinzano, nel Cuneese.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale nel Cuneese, due bambini in bicicletta travolti da un’auto: le loro condizioni

Due bambini di 10 e 12 anni sono stati investiti da un’auto mentre erano a bordo delle loro biciclette a Cinzano. I due bambini sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Verduno, il più piccolo in codice giallo, mentre il dodicenne in codice rosso. Il forte temporale ha impedito all’elisoccorso di alzarsi in volo e trasportare quest’ultimo al Regina Margherita di Torino. Come detto le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, sono in corso le indagini da parte delle autorità.