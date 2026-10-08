Nella notte e nelle prime ore del mattino si è abbattuto un violento nubifragio sulla città di Viareggio, con alberi caduti, tetti scoperchiati e strade rese impraticabili. Particolarmente gravi i danni a un asilo e a una palestra.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla città di Viareggio, in Toscana, con tetti scoperchiati e alberi caduti. E’ emergenza.

Maltempo, uragano si abbatte su Viareggio: edifici scoperchiati e alberi caduti

Tra la notte e le prime ore del mattino, un violento nubifragio si è abbattuto sulla cittadina di Viareggio, in Toscana. Un’ondata di maltempo violentissima, con alberi caduto, tetti degli edifici scoperchiati, strade impraticabili e strutture pubbliche costrette alla chiusura.

Queste le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il quale, nonostante il leggero miglioramento in queste ore del meteo, ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia: “Rispetto a quanto potevano essere le previsioni, la situazione si sta rivelando gestibile”, sottolineando però che sono ancora attese precipitazioni intense fino alle ore 17:00.

La difficoltà, come ha spiegato Giani, è capire dove si concentreranno le cosiddette bombe d’acqua. Per quanto riguarda i danni sino a qui accertati, la situazione più grave riguarda l’asilo Coriandolo, appartenente all’Istituto comprensivo Don Milani, che ha subito danni tali da rendere la struttura inagibile. Il Comune ha predisposto una soluzione temporanea per evitare l’interruzione delle attività educative, da venerdì 9 ottobre sarà infatti organizzato il traporto dei bambini verso un altro istituto.

Danni importanti anche alla palestra Dorandro Petri, colpita da una tromba d’aria.

Viareggio, violenta ondata di maltempo: danneggiato il patrimonio arboreo

La violenta ondata di maltempo che ha colpito Viareggio nella notte e nelle prime ore del mattino di oggi, ha colpito anche il patrimonio arboreo, con diversi pini caduti al parco Araba Fenice, mentre lungo il Viale dei Tigli diversi alberi sono finiti sulla carreggiata, impedendo in questo modo il transito. La strada resta quindi chiusa, così come le pinete cittadine, in attesa che vengano completati gli interventi necessari al fine di garantire la sicurezza dell’area interessata dalla violenta ondata di maltempo.