Drogata e violentata in casa per 24 ore: disposta una perizia

Una donna trevigiana di 33 anni sarebbe stata drogata e violentata in casa per un giorno intero da due uomini dell'Est. Il fatto sarebbe accaduto nel settembre del 2025, col giudice per le indagini preliminari che si sarebbe riservato di conferire un incarico a un perito al fine di accertare lo stato di salute mentale della donna.

A Treviso una donna di 33 anni sarebbe stata drogata e violentata per un giorno intero da due uomini nel settembre del 2025. A seguito della denuncia sono partite le indagini, col giudice che avrebbe ora disposta la perizia medica nel confronti della donna. Tutti i dettagli.

Treviso, drogata e violentata per un giorno: il racconto shock

Come si legge su TrevisoToday, una donna di 33 anni di Treviso sarebbe stata drogata e violentata per un giorno intero da due uomini dell’Est. A denunciare il fatto sarebbe stata la stessa 33enne, che avrebbe appunto raccontato di aver subito degli abusi sessuali nella sua abitazione ne settembre del 2025.

A seguito della denuncia della donna sono partite le indagini da parte degli inquirenti. Secondo quanto sino a ora ricostruito, la 33enne avrebbe conosciuto in un bar uno de due uomini, il quale l’avrebbe poi accompagnata in ospedale per un problema alla gamba, gesto quello che aveva convinto la donna a fidarsi. Un giorno, sempre stando al racconto della presunta vittima, avrebbe invitato l’uomo a casa, il quale si sarebbe però presentato con un presunto cugino per bere qualcosa.

Il sospetto della donna è che le abbiano somministrato qualcosa, in quanto avrebbe rivelato di sentirsi euforica e di aver avito dei blackout. A quel punto per le successive 24 ore avrebbe subito abusi dai due uomini. Inoltre la 33enne avrebbe specificato di essere anche stata minacciata. Una volta rimasta sola è riuscita a chiedere aiuto e a seguito della denuncia sono partite le indagini, che hanno poi visto due uomini, di 45 e 47 anni indagati e accusati di violenza sessuale e sequestro di persona. Ora però le indagini sarebbero in una fase di stallo.

Drogata e violentata in casa per 24 ore: disposta una perizia

La vicenda giudiziaria, nata dalla denuncia della donna di 33 anni, è ora in una fase di stallo. Si è infatti bloccata all’incidente probatorio. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe infatti disposto al sospensione del verbale di audizione della persona offesa riservandosi una perizia medica al fine di accertare lo stato di salute mentale della stessa 33enne.