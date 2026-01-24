Dalla Spagna voci rivelano che la separazione tra i due è sempre più vicina e certa.

Alvaro Morata e Alice Campello la coppia che scoppia si potrebbe dire dato che i due sono da mesi personaggi copertina e la loro relazione ha intrighi quasi da film di spionaggio. I fan sono sempre alla ricerca di novità che possano mettere la parola fine su una delle storie più chiaccherate, sia in Italia ma soprattutto all’estero, dove i due sono conosciutissimi, scopriamo le ultime novità.

La relazione che è sempre più ferma

A far parlare nelle ultime settimane è il comportamento di entrambi, Alvaro Morata che non la cerca, lei che non si fa trovare ed in mezzo i figli, questo è il quadro della famiglia Morata. Un quadro fatto di silenzi pause e di un rapporto ormai deteriorato.

Proprio il rapporto tra i due, quello che gli aveva messi in copertina, resi protagonisti di una love story da film, ormai sembra davvero essersi incrinato, d’altronde il comportamento di Morata non poteva non portare ad una situazione del genere.

Alice Campello aveva provato a ricucire ma se dall’altra parte non c’è la volonta allora tutto diventa inutile.

Dalla spagna: “stanno divorziando”

L’ultima novità arriva dalla Spagna, come riporta il sito NuovaVenezia.it che infatti ha scritto di come secondo rumors la coppia sarebbe in procinto di divorziare.

La notizia è arrivata dal giornalista Pedro Jota Fernandes che nel programma En Todas Las Salas ha spiegato di come entrambi stiano aspettando il momento giusto per dirlo, quando tutto sarà definito.

Alla base aggiunge, la consapevolezza della fine dell’amore, Secondo Campello Alvaro non si è comportato male, si è solamente spenta la scintilla che teneva in vita tutto.

Ora resta da capire se sarà davvero la fine di questo amore VIP chiaccheratissimo o se vi saranno ulteriori capitoli da vivere.