Si è messa alla guida della sua auto con un’amica a bordo percorrendo un tratto nel cuore di Milano in contromano ed andando a schiantarsi frontalmente con un’auto della polizia. L’autrice del pericoloso gesto è una 29enne che le forze dell’ordine hanno immediatamente tratto in arresto, denunciando anche l’amica che si trovava con lei. Dai primi riscontri è stata fatta una scoperta choc sulla donna, ora accusata di cinque gravi reati.

Paura a Milano: va contromano, poi il frontale con la polizia. Donna arrestata

Le due amiche sono salite a bordo dell’auto dopo una serata in città ma all’altezza dei Bastioni di Porta Volta, nel cuore del capoluogo lombardo, la 29enne, una donna italiana che si trovava alla guida, ha imboccato il tratto stradale contromano. La polizia ha intercettato il veicolo mediante un posto di blocco ma la giovane non si è fermata all’alt degli agenti tentando la fuga.

Fuga che si è però conclusa poco dopo, quando il veicolo da lei guidato si è schiantato frontalmente con un mezzo delle forze dell’ordine che stava raggiungendo la zona.

Immediato è scattato l’arresto per le due donne: la passeggera è stata denunciata. Ma è la conducente a rischiare grosso: non solo si è scoperto che si trovava alla guida ubriaca ma, nel corso di una perquisizione nel veicolo è stata rinvenuta una pistola caricata a salve. Tra le accuse, oltre a danneggiamento e lesioni, figura peraltro anche il porto d’armi illecito. Feriti i due poliziotti: per loro cinque e sette giorni di prognosi.