Le condizioni di Edoardo Bove, dopo il malore avuto al 17° minuto di Fiorentina-Inter, continuano a suscitare preoccupazione. Il calciatore della Fiorentina sta meglio e le sue condizioni sono in miglioramento, ma dalle ultime analisi sarebbe emersa una cicatrice all’altezza del ventricolo sinistro. Come sta adesso il centrocampista?

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove: come sta dopo il malore?

Edoardo Bove è ancora ricoverato all’ospedale Carelli di Firenze, dove sta sottoponendosi a vari accertamenti per individuare la causa del malore.

Nel 2020, il calciatore ha superato una miocardite con una terapia a base di cortisone, senza apparentemente lasciar tracce. Negli esami effettuati dal 2020 in poi, anno in cui è diventata prassi la risonanza magnetica cardiologica, non sono emerse problematiche rilevanti. Tuttavia, dai test effettuati dopo l’aritmia sul campo è emersa una cicatrice all’altezza del ventricolo sinistro.

Ora, l’ipotesi più plausibile è quella di un intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, che consentirebbe a Bove di continuare a giocare a calcio, ma non in Italia. Le normative italiane non permettono l’attività sportiva con un defibrillatore sottocutaneo.

Nel frattempo, il centrocampista è attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia, in terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate, ma sarebbe ancora necessario il supporto farmacologico e strumentale.

Edoardo Bove dopo il malore: carriera a rischio?

È ancora presto per trarre conclusioni affrettate sull’impatto del malore sulla carriera di Bove. Tuttavia, qualche dettaglio in più sul futuro del calciatore è stato svelato dal direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport:

“Difficile esprimersi su Edoardo Bove, sappiamo ancora poco. Se si trattasse di un difetto tubulare, si può correggere. Se fosse un difetto genetico, ci sarebbe da affrontare la questione del defibrillatore sottocutaneo. In Inghilterra si può giocare, noi abbiamo delle regole troppo restrittive”.

Il caso di Bove ricorda quello di Christian Eriksen, colto da un malore durante l’Europeo del 2021. Il danese non ha più potuto indossare la maglia dell’Inter e ha proseguito la sua carriera nel campionato inglese.