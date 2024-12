Fiorentina, buona notizie per Bove: "È uscito dalla terapia intensiva"

Era il minuto 17 della sfida valida per la 14esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter quando, all’improvviso, Edoardo Bove si accascia al suolo e perde i sensi. I compagni di squadra e gli avversari interisti in un attimo gli fanno da scudo, mentre i paramedici entrano sul terreno di gioco e applicano il protocollo previsto per i malori durante le partite di calcio. Il giovane romano viene poi trasferito d’urgenza al Careggi e lì è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva, almeno fino alla giornata di ieri.

Fiorentina, Bove è uscito dalla terapia intensiva: “Sta meglio”

Aveva fatto notizia anche la visita dei compagni di squadra presso l’ospedale con lo stesso Bove, vigile, che aveva chiesto loro di scendere in campo mercoledì sera nel derby toscano contro l’Empoli per il match di Coppa Italia. Richiesta esaudita, con la Fiorentina che effettivamente ha giocato la partita, seppur perdendola ai calci di rigore. Ma la notizia di gran lunga più importante, nelle stesse ore, arrivava dall’ospedale Careggi, dove Bove usciva finalmente dalla terapia intensiva. A farlo sapere, a mezzo stampa, è stato il Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari: “Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. E’ nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”.