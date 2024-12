Nel primo tempo della partita tra Fiorentina e Inter, giocata ieri pomeriggio alle 18 allo stadio Artemio Franchi, le telecamere hanno inquadrato improvvisamente Edoardo Bove steso a terra al centro del campo, dopo aver accusato un malore. Esclusi danni neurologici e cardiaci, il giovane calciatore avrebbe poi parlato con la squadra.

Le condizioni di Edoardo Bove dopo il malore

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha dichiarato che Edoardo Bove è riuscito a parlare con la squadra e li ha convinti a scendere in campo mercoledì in Coppa Italia contro l’Empoli a Firenze.

“Vorrei uscire da qui e tornare subito a giocare“, avrebbe dichiarato il giovane.

Grazie all’entusiasmo che Edoardo ha trasmesso alla squadra, c’è un forte desiderio di tornare a vivere velocemente, motivo per cui la squadra sarà pronta per scendere in campo subito il prossimo mercoledì.

“Ride e scherza come sempre, siamo contenti di vedere che sta bene”, Ferrari ha rilasciato queste dichiarazioni dopo aver fatto visita al calciatore, ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi.

Il presidente Commisso è in contatto con la dirigenza e la famiglia di Edoardo, e il padre del giocatore lo ha rassicurato riguardo alle sue condizioni. Nelle prossime ore, secondo le indiscrezioni, il presidente avrà un incontro direttamente con il calciatore.

Le condizioni di Edoardo Bove dopo il malore: gli ultimi aggiornamenti

Saranno necessari diversi esami per comprendere cosa sia realmente accaduto a Edoardo Bove, al fine di determinare le cause del suo collasso e l’origine dell’aritmia che ha provocato l’arresto cardiaco, rendendo necessario l’intervento del defibrillatore.

Nell’ultimo bollettino medico si legge:



“Dopo aver passato una notte tranquilla, il ragazzo è stato estubato. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza della Fiorentina, l’allenatore e i compagni, con i quali ha avuto anche un’emozionante videochiamata. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica in campo”.

In attesa di nuovi aggiornamenti, il mondo del calcio si unisce attorno al centrocampista della Viola, inviando messaggi di auguri per una pronta e completa guarigione.

