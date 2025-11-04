Fuga di petrolio nel Mar Nero dopo attacco ucraino al terminal di Tuapse

Il 2 novembre , un attacco aereo condotto dall’Ucraina ha colpito il terminal petrolifero di Tuapse, situato sulla costa del Mar Nero. Questo evento ha causato una significativa fuoriuscita di petrolio che si è estesa per circa 3,6 chilometri nel mare, come confermato da un’analisi delle immagini satellitari fornite dalla BBC e da NASA.

Dettagli dell’attacco e impatti immediati

Il terminal di Tuapse, a circa otto chilometri dalla città omonima, gioca un ruolo cruciale nell’export di prodotti petroliferi, con un volume di 7,1 milioni di tonnellate esportate solo nei primi nove mesi dell’anno. Secondo le autorità della regione del Krasnodar, l’attacco ha arrecato danni significativi alle infrastrutture del terminal, inclusi due petrolieri di bandiera estera ormeggiati nel porto.

Conseguenze ambientali e storiche

Questo evento non è isolato; si tratta infatti dell’ultimo di una serie di fuoriuscite di petrolio nel Mar Nero, un fenomeno preoccupante che ha iniziato a manifestarsi negli ultimi mesi. Ad esempio, nel dicembre, la perdita di oltre 4.000 tonnellate di olio a seguito del naufragio di due tanker nel Stretto di Kerch ha dato vita a quella che le autorità russe hanno descritto come una vera e propria catastrofe ambientale, con effetti devastanti sulla fauna marina e sui litorali di Crimea, del Krasnodar e della regione di Odesa in Ucraina.

Le sfide per il ripristino ambientale

Le operazioni di bonifica relative a incidenti precedenti sono ancora in corso. Il Ministro dell’Ambiente russo, Alexander Kozlov, ha dichiarato che ci si aspetta di completare i lavori di pulizia entro , ma esperti di ecologia esprimono scetticismo riguardo a tali previsioni. Sergei Ostakh, dell’All-Russian Society for Nature Conservation, ha previsto che la completa ripresa ecologica richiederà almeno tre anni, mentre il membro della commissione ecologica della Public Chamber, Vladimir Lifantyev, ha avvertito che i danni potrebbero richiedere fino a 10 anni per essere completamente riparati.

Implicazioni per le politiche energetiche

In un contesto di conflitto in corso, l’industria energetica russa e le sue infrastrutture continuano a essere un obiettivo primario per le forze ucraine. Dall’inizio, sono stati documentati circa 160 attacchi contro impianti di estrazione e lavorazione del petrolio in Russia, con un incremento significativo di tali operazioni nei mesi di settembre e ottobre. Questo scenario evidenzia l’intensificarsi delle tensioni nel settore energetico e le conseguenze dirette degli attacchi sulle infrastrutture portuali.

Le autorità russe sono consapevoli della difficoltà di contenere i danni ambientali e hanno ammesso che non sarà possibile ripulire completamente tutte le fuoriuscite di combustibile. Questa situazione solleva interrogativi non solo sul futuro delle politiche energetiche russe, ma anche sulle strategie di ripristino ambientale che si rendono necessarie per affrontare le conseguenze di tali disastri.