"E' scoppiato un incendio", paura nell'ospedale italiano: evacuato il terzo piano

Momenti di paura questa mattina, venerdì 9 ottobre 2026, intorno alle ore 11.30 all’ospedale Luigi Sacco di Milano. E’ sato infatti stato segnalato del fumo fuoriuscire dal terzo piano del Padiglione 16 dell’ospedale, con il reparto di Ginecologia che è stato fatto evacuare. I dettagli.

Paura a Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuato il reparto di Ginecologia

Momenti di paura e tensione questa mattina, poco prima delle ore 11.30, all’ospedale Luigi Sacco di Milano, a nord della città. E’ stato infatti segnalato del fumo fuoriuscire dal terzo piano del Padiglione 16, dove si trova il reparto di Ginecologia. Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco, con cinque mezzi.

I pompieri hanno aiutato a completare l’evacuazione del reparto, già attivata per tempo dagli addetti interni. Come riporta FanPage sarebbero circa 150 le persone evacuate, tra pazienti e personale sanitario. Grazie alla prontezza dei soccorsi l’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo, con i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e cominciato le operazioni di verifica.

Incendio all’ospedale Sacco di Milano: la situazione aggiornata

Come visto sarebbero circa 150 le persone fatte evacuare dal reparto di Ginecologia dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, dove questa mattina, poco dopo le ore 11.30, c’è stato un principio di incendio. Stando a quanto si apprende non ci sarebbero fortunatamente persone rimaste ferite o intossicate dal fumo. Le colonne di fumo sembrerebbero essersi originate dal sottotetto dell’edificio, per cause però ancora in fase di accertamento. Sono infatti in corso tutte le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, al fine di stabilire con esattezza che cosa sia successo. La situazione al momento sarebbe sotto controllo. Dalla nota rilasciata dall’ospedale, si avvisa che le attività per la giornata sono al momento sospese in attesa del completamento delle verifiche per accertare le cause dell’accaduto.