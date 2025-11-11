Frabosa Sottana, incendio boschivo e uomo disperso: elicottero e droni in azione

Un incendio boschivo è divampato ieri pomeriggio a Miroglio, frazione di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, mentre un uomo di 70 anni è risultato disperso nella stessa area. Sul posto operano vigili del fuoco, squadre AIB, unità cinofile, Soccorso Alpino, con il supporto di elicottero e droni per spegnere le fiamme e localizzare il disperso.

Incendio boschivo a Frabosa Sottana: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Come riportato da L’Unione Monregalese, le operazioni di contenimento dell’incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 10 novembre nella località Miroglio di Frabosa Sottana sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Le fiamme, ancora attive in quota, si sarebbero avvicinate ad alcune abitazioni, che sono state sorvegliate dai vigili del fuoco riuscendo a preservarle dai danni.

70enne disperso a Frabosa Sottana: in azione elicottero e droni

Parallelamente alle attività di contenimento del rogo, proseguono le ricerche di un 70enne residente nella zona, scomparso nella mattinata di lunedì durante lavori boschivi, probabilmente legati all’abbruciamento di fogliame. Secondo le testate locali, alcuni oggetti riconducibili all’uomo sarebbero stati rinvenuti nei pressi dell’incendio.

Sul terreno operano vigili del fuoco provenienti da Cuneo, Morozzo e Mondovì, squadre AIB di Chiusa Pesio e Peveragno, Carabinieri, Forestali, unità cinofile e il Soccorso Alpino, coordinati dall’UCL. Per agevolare le ricerche e il contenimento delle fiamme, è prevista anche l’eventuale impiego di droni con sistemi di localizzazione del telefono cellulare e di un elicottero nelle prossime ore.