Un pomeriggio di ordinaria circolazione si è trasformato in pochi istanti in un’emergenza di vasta portata lungo la A21 Torino–Brescia, nei pressi del casello Brescia Sud. Un improvviso incendio ha avvolto la struttura autostradale, generando momenti di forte tensione tra automobilisti e residenti della zona.

Incendio al casello Brescia Sud: struttura divorata dalle fiamme

Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre al casello autostradale Brescia Sud, lungo la A21 Torino–Brescia. Un violento incendio è scoppiato poco prima delle 14, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme che, mentre transitava in uscita dal casello, ha improvvisamente preso fuoco.

Il rogo, alimentato dal materiale altamente infiammabile, si è esteso rapidamente fino a coinvolgere l’intera struttura, distruggendone gran parte. Fortunatamente, non risultano feriti né intossicati tra gli automobilisti e il personale in servizio.

A21, incendio al casello Brescia Sud: traffico in tilt, autostrada chiusa

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere l’autostrada in entrambe le direzioni in corrispondenza dello svincolo interessato, deviando il traffico sulla viabilità locale.

L’intervento, ancora in corso, sta causando rallentamenti e code nei tratti limitrofi. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare la zona fino al termine delle operazioni e a utilizzare percorsi alternativi.

Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento, mentre si contano ingenti danni materiali al casello.