Un improvviso incendio ha sconvolto la tranquilla navigazione sul Nilo, a Luxor, quando la nave da crociera ‘Empress‘ ha preso fuoco. L’episodio ha generato momenti di apprensione tra i circa 60 turisti italiani a bordo.

Paura sul Nilo, nave con 60 italiani a bordo va a fuoco

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Leggo, le fiamme sarebbero state originate da un cortocircuito in un elettrodomestico della cucina della nave.

I vigili del fuoco hanno domato rapidamente l’incendio, impedendo che si propagasse ad altre aree dell’imbarcazione.

Paura sul Nilo, nave con 60 italiani a bordo va a fuoco: gli aggiornamenti della Farnesina

Momenti di tensione a Luxor, dove la nave da crociera ‘Empress’ ha preso fuoco durante la navigazione sul Nilo. Tra i passeggeri c’erano circa 60 turisti italiani, fortunatamente tutti in buone condizioni, come riportato dall’ANSA. Le autorità italiane, tramite la Farnesina e l’Ambasciata al Cairo, seguono da vicino l’evolversi della situazione.

Per precauzione, tutti i passeggeri sarebbero stati trasferiti su imbarcazioni sicure mentre le autorità continuano le operazioni di raffreddamento e ispezione della nave. Nel frattempo, la Procura ha avviato un’inchiesta per chiarire definitivamente le cause dell’incidente.

La Farnesina e l’Ambasciata italiana al Cairo stanno seguendo attentamente l’evolversi della situazione, mantenendo costanti aggiornamenti con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e le autorità locali per garantire supporto immediato ai connazionali.