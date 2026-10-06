Gli autobus nelle grandi città sono presenti e fanno corse per portare le persone verso le loro destinazioni e solitamente non vi sono grandi disagi questo perché i conducenti sono professionisti che hanno ben in mente le misure del veicolo e la tratta da compiere durante l’orario di servizio.

Nove passeggeri costretti a finire in ospedale

Quando si è a bordo di un bus si cerca di evitare se possibile di restare in piedi se non vi è un corretto appoggio ai sostegni perché spesso l’autobus può compiere manovre inattese che potrebbero alterare l’equilibrio.

Uno scenario di questo tipo è accaduto quest’oggi in una delle città simbolo della Lombardia dove il trasporto pubblico è preso da un bacino di persone molto elevato, sia per il costo minore rispetto all’utilizzo dell’automobile che anche perché bene o male si riesce ad arrivare in ogni angolo della città.

L’episodio ha coinvolto 9 passeggeri che sono stati costretti ad essere trasferiti in tre diversi nosocomi del capoluogo per le cure derivanti dalla manovra, un decimo è stato invece curato sul posto riuscendo a tornare verso la tappa designata senza particolari problemi.

Autobus della 95 frena e passeggeri cadono a terra

La notizia incredibile arriva dall’autobus 95, in viale Giovanni da Cermenate a Milano, verso l’ora di pranzo quando l’autista al volante del pullman è stato costretto ad una frenata d’emergenza che ha colto in controtempo i passeggeri che si trovavano in piedi che di fatto sono caduti a terra in modo improvviso.

Stando alla ricostruzione, al vaglio della Polizia Locale, come riporta il sito RadioLombardia, l’autista è stato costretto ad una brusca frenata poiché un furgoncino dopo averlo sorpassato ha frenato di colpo e il conducente ha dovuto evitare un tamponamento che avrebbe quindi avuto conseguenze ben più gravi.

Questo caso riaccende il tema degli autobus pieni e delle difficoltà a raggiungere i sostegni che permettono di avere un viaggio più sicuro fino alla fermata desiderata.