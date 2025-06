Simone Turla è la vittima dell’incidente avvenuto nella giornata di ieri, 16 giugno nella galleria di Marone in provincia di Brescia mentre stava andando al lavoro, un ritratto dell’uomo e la ricostruzione di quanto avvenuto in quegli istanti purtroppo per lui fatali.

Un giovane appassionato di Moto

Simone Turla viene descritto da amici e parenti come un giovane dedito al lavoro, come riporta Fanpage.it dal 2018 lavorava come dipendente per Ferrovienord.

La sua più grande passione quella per le motociclette che condivideva con gli amici quando non lavorava, abitava con la famiglia e la sorella a Ponzano di Marone, oltre alle moto amava uscire con gli amici a divertirsi, un ragazzo come tanti con molti sogni e aspirazioni strappati via bruscamente.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14:00 lungo la galleria San Carlo sulla Strada Provinciale 510, già tristemente nota per altri incidenti anche mortali.

La dinamica ipotizzata dagli inquirenti vedrebbe come principale colpevole un 58enne alla guida di una Volkswagen Arteon che avrebbe tentato un sorpasso invadendo la corsia opposta dove stava arrivando un camion, che è stato colpito ma avrebbe evitato il frontale, invadendo la carreggiata e colpendo una Mercedes ed il furgone dove alla guida vi era Turla.

Il giovane è morto sul colpo e i vigili del fuoco hanno poi estratto il corpo dalle lamiere del furgoncino. Feriti altri tre uomini di 44, 58 e 71 anni. Per il conducente dell’auto che ha scatenato il sinistro test antidroga e alcol test.