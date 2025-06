La giudice del programma di Milly Carlucci ha parlato a proposito di una possibile partecipazione come concorrente della Ferragni.

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile partecipazione come concorrente di Chiara Ferragni alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Ma, cosa ne pensa di ciò Selvaggia Lucarelli?

Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”?

Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella2000, ha lanciato l’indiscrezione circa la partecipazione di Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle 2025”.

Ma, se fosse così, con chi ballerebbe l’ex moglie di Fedez? Ecco cosa ha scritto Alessi: “Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo Ballando con le Stelle con l’influencer”. Sull’indiscrezione è però intervenuto l’esperto Gabriele Parpiglia che su X ha fatto sapere che gli avvocati della Ferragni le avrebbero proibito di apparire in tv fino alla fine del processo sul caso del pandoro gate e quindi la sua partecipazione al programma della Carlucci sarebbe una fake news. Sulla possibilità di vedere la Ferragni al programma di Milly Carlucci ha però parlato Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, Chiara Ferragni prossima concorrente? La reazione di Selvaggia Lucarelli

Come abbiamo appena visto, si è parlato della possibilità di vedere Chiara Ferragni come prossima concorrente di “Ballando con le Stelle“. Selvaggia Lucarelli, “nemica” storica della Ferragni, ha voluto commentare così il gossip: “lo avete scritto pure l’anno scorso…” con tanto di emoji che ridono. La giornalista evidentemente non crede nella possibilità che la Ferragni possa davvero diventare concorrente del programma della Carlucci.