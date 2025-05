Il ballerino Pasquale La Rocca sarà assente anche alla finale di “Sognando Ballando“. Ecco spiegato il motivo.

Sognando Ballando: ha vinto Chiquito

Finale davvero super emozionante quella di “Sognando Ballando“, andata in onda ieri sera, venerdì 30 maggio 2025. A vincere è stato il ballerino Chiquito che, ieri, ha ballato la samba con Wanda Nara, visibilmente commossa.

Ciò che hanno notato i telespettatori è stata l’assenza anche per l’ultima puntata di Pasquale La Rocca. Ecco perché il ballerino non c’era.

Sognando Ballando, Pasquale La Rocca assente anche alla finale: il motivo

Anche per la puntata finale il ballerino Pasquale La Rocca non era presente. Ma, come mai? Per un serio problema di salute. Pasquale infatti è stato ricoverato per una infezione alla gola, che gli ha causato delle complicazioni, perciò non ha potuto esserci alla finale. Ecco cosa ha detto lui stesso in un video su Instagram: “cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di una infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghilterra che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimana.”