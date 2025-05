Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “Sognando Ballando Con le Stelle“. Assente il ballerino e maestro di Janiya Pasquale La Rocca. E’ la stessa conduttrice Milly Carlucci a rivelare il perché dell’assenza.

Sognando Ballando: terza puntata senza Pasquale La Rocca

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “Sognando Ballando Con Le Stelle”.

Assente il ballerino Pasquale La Rocca, maestro di Janiya. Al suo posto un altro ballerino professionista, ovvero Filippo Zara. Ecco le parole di Milly Carlucci: “per fortuna nel nostro mondo c’è grande solidarietà e il nostro Filippo è venuto in soccorso a Janiya.” Ma, come mai Pasquale La Rocca era assente ieri sera? Scopriamolo insieme.

Sognando Ballando, Milly Carlucci svela la verità sull’assenza di Pasquale La Rocca

In apertura di trasmissione, Milly Carlucci ha annunciato che Pasquale La Rocca non sarebbe stato presente per la terza puntata di Sognando Ballando: “Pasquale ha avuto un problema di salute abbastanza importante ma è sotto controllo, quindi non può essere con noi purtroppo.” Nel frattempo lo stesso coreografo ha voluto rassicurare i fan sui social: “purtroppo a causa di alcuni problemi di salute ho dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale. I medici mi stanno rassicurando che mi rimetterò al più presto.”