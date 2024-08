Costantino Vitagliano sulla malattia: "Sono in cura, anche se mi danno per mo...

Costantino Vitagliano sulla malattia: "Sono in cura, anche se mi danno per mo...

Costantino Vitagliano prosegue le cure contro la malattia anche in vacanza: lo sfogo contro le fake news.

Costantino Vitagliano è tornato ad aggiornare i fan sulla sua malattia. Da mesi, ormai, combatte contro una rara patologia autoimmune e, purtroppo, anche contro le fake news che lo danno per morto.

Costantino Vitagliano si sfoga sulla malattia e le fake news

Tramite il suo profilo Instagram, Costantino Vitagliano si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore amaro. Da quando ha scoperto di avere una rara malattia autoimmune, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a fare i conti anche con le fake news che lo danno per morto.

Costantino Vitagliano: cure anche a Milano Marittima

In vacanza a Milano Marittima, Costantino continua a curarsi. La malattia, infatti, lo costringe ad assumere quotidianamente una terapia farmacologica e a sottoporsi periodicamente ad iniezioni. Ha dichiarato:

“Grazie a tutte le persone che mi scrivono. Oggi è giornata di iniezione, ora mi accingo a farla. (…) Vado avanti con la cura, andiamo avanti. Siamo a Milano Marittima, poco sole. Comunque le belle persone esistono, ma esistono anche gli str***i e le str***e. Purtroppo esistono”.

Le fake news sulla morte di Costa

“Gli str***i e le str***e” a cui fa riferimento Costantino Vitagliano sono coloro che diramano fake news sul sul suo conto. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni sono tornati a diffondere notizie sulla sua morte, ovviamente causata dalla malattia. L’ex tronista ne ha già parlato con il suo avvocato ma, a quanto pare, non si può far nulla per combattere quella che è diventata a tutti gli effetti una piaga sociale. Ha concluso:

“Io cosa devo fare? Non ci posso far niente. (…) Segnalatele voi tutte queste pagine, perché siete veramente tanti che oltre a preoccuparvi mi scrivete che è tornata sui social la notizia che sarei defunto. Me lo tocco. Ci rido sopra”.