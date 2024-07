Nelle ultime ore, una notizia ha allarmato i fan più affezionati di Uomini e Donne: “Costantino Vitagliano è morto”. Fortunatamente si tratta di un malinteso. L’ex tronista sta combattendo contro una malattia, ma non è deceduto.

Costantino Vitagliano non è morto: il malinteso sulla malattia

Nella giornata di giovedì 4 luglio 2024, ha iniziato a circolare in rete una notizia allarmante su Costantino Vitagliano. Si annunciava il decesso dell’ex tronista di Uomini e Donne per una malattia incurabile. Fortunatamente, si è trattato di un malinteso: il 50enne sta combattendo contro una patologia rara e incurabile, ma non è morto.

Perché si è creato il malinteso su Costantino Vitagliano?

Molto probabilmente, il malinteso si è creato perché, da mesi, si parla della malattia incurabile di Costantino Vitagliano. Sui social, specialmente negli ultimi giorni, sono tornate in auge alcune interviste recenti dell’ex tronista, in cui dice che questo periodo buio l’ha aiutato a capire l’importanza della famiglia.

Come ha reagito Costantino Vitagliano alla notizia?

Per il momento, Costantino Vitagliano non ha commentato la notizia della sua presunta morte. E’ bene sottolineare che l’ex tronista di Uomini e Donne sta davvero combattendo contro una malattia rara, ma non è in pericolo di vita.