Costantino Vitagliano ha pubblicato un video sui social in cui parla delle sue condizioni di salute e di come convive con la malattia

Costantino Vitagliano si è sfogato, raccontando le sue condizioni di salute e rassicurando i fan dopo un periodo difficile.

Costantino Vitagliano parla della malattia

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato lo scorso inverno di essere stato colpito da una malattia rara, che gli era stata diagnosticata dopo un ricovero d’urgenza e che lo aveva messo in serio pericolo. Recentemente, però, i medici hanno trovato una terapia efficace per la sua condizione.

Lo sfogo sui social

In un video condiviso su Instagram, Vitagliano ha espresso la sua gratitudine ai fan che lo hanno contattato: “Grazie a tutte le persone che mi scrivono. Oggi è giornata di iniezione, ora mi accingo a farla”. Il 50enne milanese ha anche smentito le voci infondate che circolano online riguardo alla sua salute, esprimendo frustrazione per le false notizie che lo vorrebbero addirittura morto: “Io cosa devo fare? Non posso farci niente, ho parlato anche con il mio avvocato. Segnalate tutte queste pagine, perché siete davvero tanti a preoccuparvi e a dirmi che sui social è tornata la notizia che sarei defunto. Me lo tocco. Ci rido sopra”.

La patologia autoimmune

Tempo fa l’attore, ospite nel salotto di Verissimo, aveva confessato di essere affetto da una rara patologia autoimmune, che causa una risposta errata del sistema immunitario, attaccando e danneggiando tessuti sani. Questa malattia, che colpisce circa 200mila persone in Italia, con una prevalenza tra le donne in età fertile, può manifestarsi con sintomi variabili come affaticamento, febbre e malessere generale. Tra le patologie autoimmuni più comuni ci sono l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico e la sclerosi multipla. Costantino sembra soffrire di vasculite, un’infiammazione dei vasi sanguigni che ha richiesto l’impianto di uno stent per mantenere l’apertura delle arterie.