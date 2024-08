Costantino Vitagliano torna a parlare di com’era la sua vita prima di scoprire di avere una malattia autoimmune.

Come sta Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne, ora sta meglio. Sta seguendo delle cure dopo aver scoperto di avere una malattia autoimmune e sta rispondendo bene.

Racconta in un’intervista al Corriere della Sera: “Come va la salute? Dire bene sarebbe un’esagerazione: mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista.”

La carriera prima della malattia

Continua Vitagliano raccontando com’era la sua vita prima della malattia, svelando quanti soldi riusciva a guadagnare. “Prima guadagnavo tanto. Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l’agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri.”

Parla di cifre anche sul milione di euro all’anno.

“Adesso guadagno molto meno di allora, ovviamente. Duemila euro più le spese per 90 minuti. Però posso scegliere.”