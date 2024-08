Concita De Gregorio in ospedale per colpa del tumore: ecco come sta trascorrendo le ferie.

Concita De Gregorio prosegue la sua battaglia contro il tumore. Come avviene da tre anni a questa parte, la giornalista ha trascorso il mese di agosto in ospedale. Il messaggio che ha scritto sui social dovrebbe far riflettere milioni di persone.

Concita De Gregorio: agosto in ospedale per il tumore

Da anni, Concita De Gregorio sta combattendo la sua battaglia contro il tumore al seno. Si è operata la prima volta nel mese di agosto 2022, dopo di che ha iniziato a lottare con tutte le sue forze. Nel giorno di Ferragosto 2024, la giornalista ha condiviso sui social un messaggio che induce a numerose riflessioni. Da tre anni a questa parte, le ferie estive le trascorre in ospedale, dove ci sono tante altre persone nelle sue stesse condizioni.

Il messaggio di Concita De Gregorio

A didascalia di una serie di scatti che ‘riassumono’ le sue ferie in ospedale, Concita De Gregorio ha scritto:

“Agosto in ospedale, da tre anni, Ferragosto fra noi: compagne di stanza, medici di turno, infermieri, ausiliari, tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo. Oggi è stata una maniglia volante per alzarsi, per esempio: grazie Angelina. A merenda siccome é festa un budino di vaniglia, grande idea della caposala. Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c’è la salute, perché meglio così, in fondo, aspettiamo momenti migliori“.

La giornalista è in ospedale per colpa del tumore, altri pazienti a causa di malattie diverse. Non importa il motivo del ricovero, quello che conta è il sollievo e la compagnia che riescono a scambiarsi.

Non può piovere per sempre: è una regola

Concita riconosce di essere fortunata perché, anche se ha trascorso agosto in ospedale, non si è mai sentita sola. Non tutti i ricoverati, però, godono del suo stresso privilegio. Nonostante la battaglia contro il tumore, la De Gregorio non perde la sua generosità e nobiltà d’animo. Ha scritto:

“Un pensiero grande a chi é proprio solo, a chi é per qualche ragione costretto o rinchiuso, recluso. ‘Siempre que llovió, paró’ dicevano i vecchi nelle campagne della mia infanzia. Ogni voglia che ha iniziato a piovere, ha smesso. E’ una regola mai smentita. Anche quella famosa volta dell’Arca, alla fine smise. Buon ferragosto, che siano il più possibile lievi i giorni e i pensieri”.