Home > Video > Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy

Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy

il successo del modello lidl italia alla giornata del made in italy 2

"Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl". Questo il titolo della tavola rotonda organizzata al MoMec di Roma nel contesto della Giornata Nazionale del Made in Italy, di cui Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo. Il ruolo del retail nella formazio...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl”. Questo il titolo della tavola rotonda organizzata al MoMec di Roma nel contesto della Giornata Nazionale del Made in Italy, di cui Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo. Il ruolo del retail nella formazione del capitale umano e nella riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore, contributo che Lidl Italia offre mediante il progetto “Lidl 2 your career”, dove in 4 anni, sono stati 550 i giovani assunti in formazione duale in tutta Italia attraverso un percorso che alterna formazione in aula e training on the job, è stato al centro del confronto.

https://www.youtube.com/watch?v=cudOAgWble0