Global Sumud Flotilla, opposizioni all'attacco: il governo riferisca

Roma, 30 apr. (askanews) – Opposizioni all’attacco dopo l’arrembaggio di 21 navi della Flotilla da parte dell’esercito israeliano, in acque internazionali a centinaia di chilometri dalle coste di Gaza. Nell’operazione dell’Idf sono stati fermati anche 25 attivisti italiani. Dopo aver chiesto al governo di riferire in Parlamento, diverse anime dell’opposizione si sono radunate davanti a Montecitorio.Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana: “Siamo di fronte a un evidente salto di qualità: tra un po c’è da aspettarsi che ci vengano a prendere a casa, perché se può succedere che uno Stato come quello di Israele attacchi gli attivisti della Flotilla in acque internazionali, ma praticamente dentro i confini dell’Europa a poche miglia dalle acque greche, allora tutto diventa possibile”.Il deputatato del Pd, Arturo Scotto: “Siamo di fronte a un atto di prepotenza e pirateria che mette Israele fuori dalla comunità democratica internazionale.

Prima se ne accorge l’Europa e prima si fa”.Il deputato AVS, Angelo Bonelli: “C’è un silenzio che si chiama complicità. Questo governo di Netanyahu, che puo essere definito solo terrorista, rapisce a mille chilometri di distanza attivsti umanitari. Il governo italiano non riesce a dire sì alle sanzioni a Israele, è inaccettabile”.Sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto una riunione con i ministri e sottosegretari di competenza.

Palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui condanna il sequestro delle imbarcazioni e “chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo”.