Reporter Senza Frontiere: la libertà di stampa ai minimi nel mondo

Roma, 30 apr. (askanews) – Secondo Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa in tutto il mondo ha raggiunto un nuovo minimo. Nel suo ultimo rapporto, il World Press Freedom Index 2026, presentato a Taipei, si legge che per la prima volta nei 25 anni di storia dell’indice (Rsf), più della metà dei paesi del mondo rientra ora nelle categorie ‘difficili’ o ‘molto gravi’ per la libertà di stampa” e che “il punteggio medio per tutti i paesi e territori del mondo non è mai stato così basso”.

La libertà di stampa è in calo in 100 paesi su 180, tra pressioni politiche in crescita – si legge- tendenze autoritarie in aumento e mercato dei media fortemente indebolito.Inoltre, la percentuale della popolazione mondiale che vive in un paese in cui la situazione della libertà di stampa è considerata “buona”, è crollata dal 20% a meno dell’1%.

Solo sette paesi del Nord Europa, guidati dalla Norvegia, rientrano in questa categoria.Gli Stati Uniti, che erano già passati da una situazione “abbastanza buona” a una “problematica” nel 2024, anno della rielezione di Donald Trump, sono scesi di altre sette posizioni a 64, si legge nel rapporto. La Russia di Vladimir Putin è al 172esimo posto.

L’Italia passa dalla posizione 49 alla 56. La Germania è 14esima, la Francia 25esima. Il peggior crollo nella classifica nel 2026 si è verificato in Niger, sceso di 37 posizioni, al 120esimo posto con la giunta militare al potere.Aleksandra Bielakowska, responsabile di RSF per l’Asia-Pacifico, ha detto che “i tre paesi con il punteggio peggiore rimangono gli stessi dell’anno scorso, ovvero Cina, Eritrea e Corea del Nord, senza troppe sorprese, paesi totalitari in termini di accesso alla libertà di stampa, non c’è libertà di stampa”.E Cedric Alviani, a capo di Rsf per l’Asia orientale ha specificato: “La libertà di stampa non significa che i media hanno il diritto speciale di fare ciò che vogliono. Non significa che i proprietari dei media, ovvero i gruppi che possiedono i mezzi di informazione, hanno il diritto di utilizzare i media come desiderano per il proprio tornaconto. Questa non è libertà di stampa”.