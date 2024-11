Pelle del collo cadente: i consigli per risolvere naturalmente

La pelle del collo è molto suscettibile ai segni che il passare del tempo lascia e pure, nonostante questo, il collo è, spesso e volentieri, una zona molta trascurata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come risolvere questo fastidioso inestetismo cutaneo, ricorrendo a soluzioni efficaci e di origine naturale.

Pelle del collo cadente

Rispetto a molte altre parti del corpo, il collo è la zona che più di tutte mostra i primi, indelebili ed inevitabili segni del tempo, con i suoi muscoli che tendono ad allungarsi ed il grasso in eccesso che inizia a fargli perdere la sua forma naturale e a farlo sembrare più vecchio.

Se il passare del tempo e l’accumulo di peso, che si può verificare in molte donne durante la menopausa, sono i primi due fattori che determinano una pelle del collo cadente, secondo molti professionisti, in alcuni casi, anche una dieta sbilanciata, l’assunzione di alcuni farmaci, lo stile di vita in generale e la genetica non sono fattori del tutto trascurabili.

Fino a non molto tempo fa, si riteneva che la chirurgia estetica potesse essere l’unica soluzione a quest’inestetismo cutaneo, che preoccupa più le donne degli uomini, ma oggi sappiamo che non è più così grazie al progresso e le nuove tecnologie di risoluzione poco o per nulla invasive.

Pelle del collo cadente: consigli

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata è il primo passo per attenuare l’aspetto della pelle cadente del collo. Ogni individuo, indipendentemente dalla fascia di età, dovrebbe iniziare a mangiare bene per controllare il peso ed evitare sia i problemi di salute legati all’aumento di peso che, in generale, l’aumento stesso di peso, così da preservare l’aspetto sano della pelle e non solo. E’ importante distribuire bene il consumo delle proteine durante la settimana, preferire quelle vegetali a quelle animali, fare movimento, bere almeno due litri di acqua al giorno, consumare frutta e verdura ogni giorno e ad ogni pasto e consumare anche alimenti integrali.

Oltre ad allenarsi regolarmente per sviluppare e mantenere la tonicità muscolare, si possono fare degli esercizi mirati, utili a rassodare e tonificare la pelle del corpo. Ad esempio, si possono eseguire esercizi di yoga facciale, passare un rullo facciale per stimolare la circolazione sanguigna, eliminare il gonfiore del viso e sollevare la pelle del collo.

Infine, sia quando i primi segni del tempo sono già evidenti e sia dopo i 40 anni, quando i segni del tempo sono pochi o ancora non del tutto visibili, si può ricorrere a creme, gel o sieri anti-età, che sono formulati con principi attivi specifici, per rassodare, eliminare e nascondere macchie della pelle, rughe e linee sottili.

Pelle del collo cadente: migliori rimedi su Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo fatto una breve selezione di alcune tra le migliori creme anti-invecchiamento per trattare la pelle del collo cadente in modo naturale e con effetto immediato. Le soluzioni si possono acquistare su Amazon, alla migliore offerta.

Crema Rassodante per il Collo, Crema per il Collo Con Complesso Rassodante Riparatore Proattivo, Crema per il Doppio Mento, Crema Collo e Décolleté Lifting, Idratante, Anti-invecchiamento, 50ml

Appositamente formulata per contrastare il rilassamento della pelle del collo, fornendole un aspetto visibilmente più sodo e sollevato, dando l’impressione di un riempimento delle rughe, anche se profonde. La crema ha una consistenza leggera, non unge ed è efficace ed in grado di fornire un’idratazione profonda. Si consiglia di applicare la notte.

Crema Collo e Décolleté Lifting con Peptidi e Retinolo – Crema Collo Rassodante Antietà con Azione Antirughe ad Effetto Immediato – 50ml

Trattamento idratante che contrasta la perdita di elasticità della pelle. I principi attivi contenuti nella crema rigenerano, nutrono e ammorbidiscono la pelle, combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce e proteggono la pelle dalle aggressioni esterne.

Collistar Lift HD+ Crema Liftante Rassodante Viso e Collo, Effetto Tensore Immediato, Rughe Visibilmente Ridotte, Epidermide più Elastica, Senza Siliconi, Vegan, 50ml

Stimola la sintesi di collagene ed elastina, dona alla pelle un aspetto più elastico, disteso e compatto. Ad effetto immediato, si consiglia di applicare regolarmente la crema sulla pelle di viso e collo per almeno due volte al giorno e massaggiare, in modo circolare, fino al suo completo assorbimento. Non sporca e non unge.

