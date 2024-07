Crema per il contorno degli occhi: consigli e utilizzi

La crema per il contorno occhi è fondamentale per ogni donna. Vediamo perché e come scegliere la più adatta.

La crema per il contorno degli occhi cura gli inestetismi che si sviluppano intorno agli occhi a causa del passare degli anni, la mancanza di sonno e per una serie di numerose altre ragioni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come utilizzare una crema per il contorno degli occhi e quali sono gli ingredienti che non possono assolutamente mancare.

Crema per il contorno degli occhi

Gli inestetismi che si formano intorno agli occhi sono molto comuni, soprattutto tra le donne, perché possono dipendere da cause diverse. Non solo il passare del tempo e, quindi, la formazione delle rughe, ma anche l’inquinamento atmosferico, la stanchezza eccessiva, indipendentemente dal fatto di riposare bene o di riposare poco e la secchezza sono condizioni che stressano la zona intorno agli occhi, facendola apparire antiestetica.

La crema per il contorno degli occhi è validissima in tutti questi casi. Soprattutto se è a base di retinolo e peptidi, oltre che a nascondere, con l’utilizzo regolare, potrebbe anche curare questi inestetismi. Sfortunatamente, però, il mercato offre creme diverse, a base di ingredienti diversi e, pertanto, scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e necessità può essere un po’ complicato. E questa è la ragione del nostro articolo.

Crema per il contorno degli occhi: come sceglierla

Una buona crema per il contorno degli occhi deve contenere:

Antiossidanti , per contrastare il gonfiore e le borse sotto agli occhi, proteggere dai danni cellulari e preservare la lucentezza naturale degli occhi. Sono molto utili le creme a base di vitamina C, vitamina E e acido ferulico perché proteggono dai danni ambientali;

, per contrastare il gonfiore e le borse sotto agli occhi, proteggere dai danni cellulari e preservare la lucentezza naturale degli occhi. Sono molto utili le creme a base di vitamina C, vitamina E e acido ferulico perché proteggono dai danni ambientali; Retinolo , che stimola il collagene, così da prevenire la formazione di rughe, linee e altri segni del tempo. Non è un caso che il retinolo, spesso e volentieri, è l’ingrediente chiave di molte creme anti-età;

, che stimola il collagene, così da prevenire la formazione di rughe, linee e altri segni del tempo. Non è un caso che il retinolo, spesso e volentieri, è l’ingrediente chiave di molte creme anti-età; Peptidi , molto utili in caso di pelle secca, cadente e raggrinzita perché favoriscono lo sviluppo del collagene e di elastina, molto utile per rassododare;

, molto utili in caso di pelle secca, cadente e raggrinzita perché favoriscono lo sviluppo del collagene e di elastina, molto utile per rassododare; Acido ialuronico e ceramidi, utili per idratatare la pelle secca e molto secca e nascondere le rughe che con la pelle secca sono più visibili.

Un discorso a parte è quello relativo alla crema solare, che dovrebbe essere applicata regolarmente, sia durante l’inverno e sia, soprattutto, durante l’estate al fine di prevenire la comparsa di macchie e rughe che, oltre ad essere causate dal passare del tempo, possono essere causate, prematuramente, anche dal sole e, ovviamente, per prevenire tutti quei danni che il sole può provocare sulla pelle.

Crema per il contorno degli occhi: le proposte di Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle migliori creme per il contorno degli occhi, selezionate e ricche di ingredienti essenziali, che Amazon propone alle sue clienti, alla migliore offerta.

L’Oréal Paris Siero Contorno Occhi Revitalift Filler, Azione Rimpolpante e Anti-rughe, Con 2,5% di Acido Ialuronico+Caffeina

Questa crema per il contorno degli occhi può iniziare ad essere usata già a partire dai 40 anni, quando iniziano a comparire le prime linee e, con esse, anche le occhiaie, il gonfiore o ogni altro segno della stanchezza in generale. I primi risultati iniziano ad essere visibili già dopo le prime due settimane di trattamento.

RoC – Retinol Correxion Line Smoothing Crema Contorno Occhi – Riduce Visibilmente Gonfiori e Occhiaie – Antirughe e Antietà – 15 ml

Per chi ha problemi di occhi gonfi e stanche, occhiaie e borse sotto agli occhi, questa crema per il contorno degli occhi è l’ideale. Progettata anche per combattere i segni del tempo, questa crema può essere utilizzata da tutte le donne, indipendentemente dalla loro età. Si consiglia di applicare regolarmente e di attendere qualche settimana per i primi risultati.

Garnier SkinActive Contorno Occhi Illuminante, Vitamina C, Per uno Sguardo Più Fresco e Riposato, Antirughe, 15 ml

A base di antiossidanti e vitamina C, questa crema è perfette per combattere le rughe e le prime linee che il passare del tempo lascia. L’obiettivo principale è quello di restituire uno sguardo fresco e riposato. Anche in questo caso, si consiglia di applicare regolarmente la crema intorno agli occhi e di aspettare qualche settimana per i primi risultati.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.