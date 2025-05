Besozzo, morta donna investita da un’auto in retromarcia: indagini in corso

Besozzo, morta donna investita da un’auto in retromarcia: indagini in corso

Tragico incidente a Besozzo: morta donna di 79 anni investita e schiacciata contro un muro da un’auto in retromarcia. Indagini in corso.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Besozzo: una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire il drammatico episodio.

Auto parcheggiata travolge una donna in retromarcia

Tragedia questo pomeriggio, venerdì 30 maggio, a Besozzo, lungo via XXV, la principale arteria del paese.

Una donna di 79 anni è stata investita mortalmente da un’auto con targa svizzera che, stando alle prime ricostruzioni, era parcheggiata e improvvisamente si sarebbe mossa in retromarcia senza conducente a bordo, schiacciandola contro un muro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.

Auto parcheggiata travolge una donna in retromarcia: indagini in corso

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il veicolo, che era stato lasciato in sosta durante una breve visita alla farmacia vicina, avrebbe preso velocità a causa della leggera pendenza della strada, scivolando per circa cinquanta metri prima di travolgere la donna che stava attraversando.

Subito è scattata la chiamata al 112, che ha inviato ambulanza ed elisoccorso in codice rosso da Como. I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente.