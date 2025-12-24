Il calcio tedesco è in lutto per la tragica morte di Sebastian Hertner, difensore e capitano dell’ETSV Amburgo, precipitato da una seggiovia alta 70 metri durante una vacanza in Montenegro. La sua scomparsa a soli 34 anni ha sconvolto club, tifosi e colleghi.

Tragedia sui Monti Durmitor: chi era Sebastian Hertner

Nato a Leonberg nel 1991, Hertner ha mosso i primi passi nelle giovanili di Gerlingen e Stoccarda, distinguendosi come talento promettente, tanto da vestire le maglie delle nazionali tedesche Under 18 e Under 19 insieme a futuri protagonisti come Christoph Kramer e Felix Kroos.

La sua carriera professionistica lo ha visto protagonista in seconda e terza divisione con club come Monaco 1860, Erzgebirge Aue, Darmstadt 98, Lubecca e BFC Dynamo, fino a diventare capitano dell’ETSV Amburgo, nella quinta divisione tedesca. Il club ha espresso il proprio cordoglio con queste parole: “È con grande tristezza che annunciamo oggi che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente durante una vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Riposa in pace, Sebastian”.

Anche il VfB Stuttgart, dove il giocatore aveva iniziato la propria carriera giovanile, ha ricordato il suo impegno: “Il VfB Stuttgart piange la perdita del suo ex giocatore delle giovanili Sebastian Hertner, scomparso in un tragico incidente all’età di 34 anni”.

Calcio tedesco in lutto: Sebastian Hertner muore a 34 anni cadendo da una seggiovia

Il mondo del calcio tedesco è stato scosso dalla tragica scomparsa di Sebastian Hertner, difensore di 34 anni, precipitato da una seggiovia alta circa 70 metri nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, sui monti Durmitor, nel nord del Montenegro, vicino alla cittadina di Zabljak.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Snow Industry News, una seggiovia biposto si sarebbe staccata dal cavo, colpendo il sedile posteriore e provocando la caduta di Hertner, che è morto sul colpo per le ferite riportate. Accanto a lui si trovava la moglie trentenne, rimasta intrappolata nella seggiovia e soccorsa dopo ore di interventi complessi con una frattura a una gamba.

Almeno altri tre turisti sono rimasti sospesi per ore prima di essere messi in salvo. Le autorità montenegrine hanno disposto la chiusura immediata dell’impianto e la procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause e accertare eventuali guasti tecnici.