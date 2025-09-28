L'atleta era impegnato nei campionati italiani di coastal rowing. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi è deceduto

Sono ore di lutto e di dolore per il mondo dello sport, che piange l’improvvisa scomparsa del campione italiano 8+. Il dramma è avvenuto proprio durante una gara, quando l’atleta è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il tutto si è verificato a Trieste, città nella quale sono stati organizzati i campionati italiani di coastal rowing.

Ecco chi era Daniele Pavan, in seguito alla cui scomparsa è intervenuto anche l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro, che avrebbe dovuto prendere parte alle premiazioni.

Morto il campione Daniele Pavan: colto da un malore in gara

Il malore lo ha colpito improvvisamente mentre Daniele Pavan era impegnato in una gara dei campionati italiani di coastal rowing. L’atleta gardesano in forza ai canottieri Garda Salò, è stato immediatamente soccorso e portato a molo Audace ma poco dopo è sopraggiunto il decesso: il primo a soccorrerlo è stato un medico della manifestazione e subito dopo sono intervenuti, con lunghe manovre di rianimazione, i sanitari del 118, fino al drammatico annuncio.

Il trionfo come campione d’Italia nella categoria 8+ era arrivato pochi mesi fa, a fine giugno, in occasione dei campionati nazionali master di Genova. Classe ’75, sono in tanti, familiari, amici e sportivi, a piangerne la scomparsa. Ed anche l’assessore regionale all’Ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro ha espresso parole di cordoglio: “A nome mio personale e della Regione Friuli Venezia Giulia, esprimo il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e a tutti i cari dell’atleta tragicamente scomparso oggi, nel corso del Campionato italiano di Coastal Rowing.

Un dramma improvviso e doloroso, che ha colpito l’intera comunità sportiva che basa le sue radici sull’impegno, la passione e il sacrificio. La perdita, avvenuta proprio mentre l’atleta inseguiva il suo sogno sportivo, ci lascia attoniti e addolorati”.

L’assessore ha così concluso: “In questo momento di immensa tristezza, ci stringiamo in un affettuoso abbraccio attorno alla famiglia, alla squadra e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo”.