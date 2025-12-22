Addio a uno dei volti storici de "Il Processo" di Aldo Biscardi: ha raccontato undici Olimpiadi e tanto calcio.

Mondo della Tv in lutto per la morte dello storico giornalista sportivo Gianni Melidoni. Aveva 90 anni.

Melidoni è stato anche una delle firme più riconoscibili della Roma calcistica a partire dagli anni Settanta fino agli inizi degli anni Novanta. Ha raccontato ad esempio lo scudetto della Lazio di Maestrelli del 1974 e di quello della Roma di Liedholm del 1983, senza dimenticare le partite della Nazionale, da Bearzot a Sacchi.

Nato a Napoli, già a vent’anni Gianni Melidoni è stato assunto a Il Messaggero dove lavorò per quasi tutta la carriera (anche come vicedirettore), tranne che per trasferirsi negli ultimi anni a Il Tempo. Nel corso della sua lunga carriera, Gianni Melidoni ha raccontato ben 11 olimpiadi anche se il segno lo ha lasciato soprattutto nel mondo del calcio. E’ stato anche uno dei volti storici de “Il processo” di Aldo Biscardi, dove difendeva Lazio e Roma.