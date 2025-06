Da qualche giorno ormai si parla di una rottura tra i due ex gieffini Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. A fare chiarezza la stessa Mavi. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello: è rottura tra Mariavittoria e Tommaso?

Sono una delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sembravano molto affiatati, sia dentro la casa, sia fuori.

Negli ultimi giorni però sono uscite diverse voci circa una rottura tra i due, molti fan ad esempio si sono accorti che avevano smesso di seguirsi sui social, anche se poi hanno fatto dietrofront, lasciando comunque i tanti fan nel dubbio: stanno ancora insieme o si sono lasciati? A questa domanda ha risposto proprio Mavi. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti svela la verità sul rapporto con Tommaso Franchi

In una intervista per PiùDonna, Mariavittoria ha voluto dire la verità sul suo rapporto con Tommaso dopo le voci di una rottura. Ecco cosa ha detto l’ex gieffina: “ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli. A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto. Chi ci conosce e ci ha visto sa che litighiamo e poi facciamo pace, ma di base c’è un grande amore. Quindi mi sento di poter tranquillizzare tutti i fan e smentire voci di rotture che non ci sono.” Insomma, Mavi ha smentito le voci di una rottura, a quanto pare tra lei e Tommaso va tutto a gonfie vele.