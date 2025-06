Negli ultimi giorni, i fan del Grande Fratello hanno notato un cambiamento nel rapporto tra Mariavittoria e Tommaso, una delle coppie più seguite nate nell’ultima edizione del reality. Mentre molte coppie continuano a mostrarsi unite e felici anche fuori dalla Casa, tra i due sembra essersi creato un clima di silenzio e distacco che ha acceso i riflettori su possibili difficoltà nella loro relazione.

Cosa è successo tra loro?

Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso: un amore semplice che ha conquistato il pubblico

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno iniziato la loro storia d’amore nella Casa del Grande Fratello, conquistando il pubblico con la loro dolcezza e riservatezza. Nonostante le difficoltà e le discussioni, il loro legame è rimasto forte, tanto che il giovane chirurgo estetico ha scelto di continuare la relazione con Tommaso.

Grande Fratello, preoccupante silenzio di Mariavittoria e Tommaso: i dubbi sulla coppia

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, ex gieffini amati per la loro dolcezza e riservatezza, sembrano attraversare un periodo complicato. Dopo il reality, hanno scelto una vita lontana dai riflettori: lei come chirurga estetica, lui come idraulico a Siena.

Negli ultimi giorni, però, la loro assenza dai social ha allarmato i fan, che temono una crisi. Una segnalazione raccolta dal’esperta di gossip Deianira Marzano parla di frequenti litigi e di un momento difficile per la coppia.

“Ho chiesto a un’amica di Mariavittoria e di sua mamma il motivo di questa sparizione dai social e lei si è lasciata scappare alcune cose. A quanto pare, i ragazzi stanno attraversando un momento difficile, discutono spesso e non si mostrano più insieme perché stanno cercando di risolvere la situazione”.

Tuttavia, altre fonti sostengono che Mariavittoria e Tommaso siano in vacanza all’Isola d’Elba, godendosi un momento lontano dai riflettori e dal mondo social. Al momento, la verità resta un mistero.