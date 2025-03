Al Grande Fratello cresce la tensione con l’avvicinarsi della finale. Zeudi Di Palma, al centro di polemiche dentro e fuori la casa, ha irritato Helena Prestes per i suoi atteggiamenti ambigui e il flirt con Javier Martinez. Molti concorrenti hanno qualcosa da ridire sull’ex Miss Italia, e Tommaso Franchi non ha esitato a schierarsi contro di lei.

GF, Zeudi tra strategie e polemiche: cosa ne pensano i concorrenti e il pubblico

Nella casa del Grande Fratello, le tensioni attorno a Zeudi Di Palma continuano a crescere, soprattutto con Helena Prestes e Tommaso Franchi. Di recente, un messaggio aereo in suo favore ha acceso un duro confronto con Helena. La scritta, “LA SESSUALITÀ NON È CONFUSIONE ❤️ ZDPNOICONTE”, è stata interpretata come un riferimento alle loro divergenze.

Helena ha accusato Zeudi di sfruttare la situazione per attirare attenzione, dichiarando:

“Vuole fare la scenata perché vive di questo. È furba“.

Fuori dalla casa, il pubblico è spaccato. Nonostante le polemiche, Zeudi ha conquistato un sorprendente 49,2% delle preferenze al televoto, guadagnandosi un posto in finale. Tuttavia, alcuni spettatori e lo stesso Alfonso Signorini si sono chiesti da dove arrivi un sostegno così ampio, dato che prima del reality Zeudi era poco conosciuta.

Grande Fratello, Tommaso contro Zeudi: la confessione a Mariavittoria

Tommaso Franchi si è duramente scagliato contro Zeudi Di Palma, accusandola di aver sfruttato il tema del suo orientamento sessuale a suo vantaggio. La ragazza napoletana ha rivelato di essere bisessuale e, inizialmente, ha mostrato un forte interesse per Helena Prestes. Tuttavia, il loro rapporto si è presto raffreddato, e successivamente l’ex Miss Italia avrebbe rivolto le sue attenzioni a Javier Martinez.

Nel corso di una conversazione con Mariavittoria Minghetti, il gieffino ha espresso dure critiche nei confronti della ragazza, affermando: