Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, in diretta su Canale 5 dalle 21:20 e in streaming su Mediaset Infinity, ricco di sorprese e colpi di scena.

Il Grande Fratello torna in diretta questa sera, lunedì 17 marzo, con la sua 40esima puntata. Con la finale fissata per lunedì 31 marzo, l’attesa cresce, e mancando solo tre incontri, l’atmosfera è più carica che mai. Tutte le anticipazioni.

La finale del Grande Fratello 2025

Mancano solo tre puntate alla conclusione di questa travagliata edizione del Grande Fratello, che ha incontrato diverse difficoltà, soprattutto negli ultimi tempi. Quest’edizione segna un calo di circa un punto e mezzo di share rispetto all’anno precedente, complice un cast che non è riuscito a conquistare il pubblico, fondamentale per far arrivare il programma al 20% di ascolti.

La finale del Grande Fratello, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda lunedì 31 marzo, segnando la fine di questa stagione. Il lunedì successivo, 7 aprile, partirà invece ‘The Couple’, il nuovo esperimento televisivo condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello, anticipazioni 17 marzo: sondaggi, scontri e sorprese

In programma, oltre alla consueta eliminazione tramite televoto, potrebbe esserci anche una sorprendente eliminazione imprevista. Cinque concorrenti sono in nomination: Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Secondo il sondaggio di ForumFree, le preferenze attuali sono le seguenti:

Helena Prestes: 43,56%

Shaila Gatta: 16,67%

Mariavittoria Minghetti: 15,29%

Javier Martinez: poco meno del 14%

Chiara Cainelli: 10,91%

Tra loro, solo Shaila e Javier possiedono il biglietto per un eventuale rientro in gioco. Attualmente, i concorrenti già qualificati per la finale del 31 marzo sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

La puntata si annuncia ricca di scontri e confronti: Helena e Zeudi hanno avuto un acceso faccia a faccia, con accuse reciproche che potrebbero emergere in diretta. Shaila e Lorenzo sono ai ferri corti, incapaci di trovare un punto d’incontro. Cosa succederà? Non ci resta che attendere l’appuntamento settimanale per scoprirlo.