Tommaso e Mariavittoria si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello. Ma, come vanno le cose dopo la fine del reality? Scopriamolo insieme.

Tommaso e Mariavittoria: l’amore nato al Grande Fratello

Sono state diverse le coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Una delle più amate, e anche di quelle più solide, è quella formata da Tommaso e Mariavittoria. All’intero della casa, seppur con alti e bassi, i due hanno vissuto la loro storia intensamente e, nonostante le insicurezze di lei, alla fine l’amore ha sempre vinto. La loro storia sta proseguendo anche al di fuori della casa, anzi pare proprio che le cose vadano a gonfie vele. Ecco infatti una notizia davvero clamorosa.

Mariavittoria e Tommaso dopo il Grande Fratello: una decisione che ha stupito tutti

I tanti fan della coppia Mariavittoria-Tommaso non possono che essere felici per come sta andando la relazione tra i due ex gieffini. Qualche giorno fa MaVi è partita per Siena, terra natale di lui ed è stata presentata alla famiglia. Nelle storie postate su Instagram dal giovane si vede proprio Mariavittoria seduta attorno a un tavolo con la nonna di Tommaso. Inoltre, la stessa Mariavittoria, come ricordato dal sito Lanostratv, ha detto di essere pronta per andare a convivere con Tommaso.