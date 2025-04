Il Grande Fratello è finito da quasi due settimane, ma ecco che il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare a una sorprendente confessione. Ecco cosa ha detto.

Alfonso Signorini, la sorprendente confessione dopo al fine del Grande Fratello

Il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi. E’ stata una edizione davvero intensa oltre che lunghissima. Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha rilasciato una intervista per Sorrisi e Canzoni, lasciandosi andare a una confessione davvero sorprendente. Non condurrà lui la prossima edizione del reality show targato Mediaset? Signorini ha detto di essere affaticato e di aver bisogno di una vacanza, poi ha aggiunto: “il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente adesso ho bisogno di staccare la spina. Non voglio pensare al futuro e a quello che devo fare, non voglio pensare al lavoro.” Signorini ha detto che non è detto che non ci sarà più lui al timone del GF ma che adesso ha bisogno di pensare a se stesso.

Grande Fratello: chi condurrà la prossima edizione?

Dalle parole di Alfonso Signorini si evince che non è sicuro che ci sarà lui alla guida del Grande Fratello a settembre, quando comincerà la nuova edizione del reality show. Ma, se così dovesse essere, chi prenderà il suo posto? Tra i nomi più papabili al momento ci sono quelli di Ilary Blasi e Simona Ventura ma, di certezze, non ce ne sono proprio. Staremo a vedere.