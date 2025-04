Un montepremi da 100 mila euro e una grande responsabilità

Jessica Morlacchi, fresca vincitrice del Grande Fratello, si trova ora a gestire un montepremi di 100 mila euro, di cui la metà dovrà essere devoluta in beneficenza. La giovane artista ha già deciso di destinare i 50 mila euro a favore di bambini e animali, dimostrando un forte senso di responsabilità e altruismo. “Non so ancora come utilizzerò il resto del premio, ma voglio fare qualcosa di significativo”, ha dichiarato in un’intervista. La sua scelta di aiutare i più bisognosi riflette un impegno sociale che va oltre il semplice gioco televisivo.

Amicizia e legami all’interno della casa

Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Jessica ha instaurato un legame speciale con Helena Prestes, con la quale è rimasta in contatto anche dopo la fine del programma. “Ci sentiamo tutti i giorni su WhatsApp”, ha rivelato, sottolineando come la convivenza forzata abbia creato un’amicizia autentica. Questo aspetto umano del reality è spesso trascurato, ma per Jessica è stato fondamentale. “È naturale che due persone che vivono insieme per sei mesi diventino amiche o si scontrino. Noi abbiamo scelto la prima opzione”, ha aggiunto, evidenziando la compatibilità tra le due.

Progetti musicali e sogni di Sanremo

Oltre alla beneficenza, Jessica Morlacchi guarda al futuro con entusiasmo, concentrandosi sulla sua carriera musicale. La vincitrice del GF ha espresso il desiderio di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, un sogno che la accompagna da tempo. “Ho sempre voluto essere parte di quel palco e ora che ho coronato il mio sogno con il Grande Fratello, voglio continuare a lavorare sulla mia musica”, ha affermato. La sua determinazione è evidente, e i fan possono aspettarsi nuovi brani e concerti nei prossimi mesi. Jessica è pronta a tornare sotto i riflettori, portando con sé l’energia e la passione che l’hanno sempre contraddistinta.