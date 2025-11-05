Almasri: Palombi (FdI), 'da governo giusto iter procedurale'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Un bel tacer non fu mai scritto, sarebbe il caso di dire nei confronti delle opposizioni, che hanno utilizzato il caso Almasri come clava elettorale. Il suo arresto è la conferma della correttezza dell’iter procedurale compiuto dal governo Meloni: la ri...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Un bel tacer non fu mai scritto, sarebbe il caso di dire nei confronti delle opposizioni, che hanno utilizzato il caso Almasri come clava elettorale. Il suo arresto è la conferma della correttezza dell’iter procedurale compiuto dal governo Meloni: la richiesta di estradare Almasri veniva dalla Procura della Libia, era dunque fondata, così come fondata era la scelta della nostra Nazione di riconsegnarlo al suo Stato di appartenenza".

Così il deputato Alessandro Palombi di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Giunta per le Autorizzazioni a procedere.

"Proprio questo elemento è stato al centro delle valutazioni, oltre ovviamente a quello inerente la sicurezza nazionale, condotte dai ministri e dai vertici della polizia e intelligence. Le opposizioni oltre a strillare non conoscono l’amor patrio, motivo per cui sono e resteranno a lungo dove sono", conclude.